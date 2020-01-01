Полный и частичный демонтаж зданий   и сооружений

Демонтаж любых объектов

качественно, срочно, безопасно

Время делает свое дело, и эксплуатация ветхих, поврежденных и морально устаревших зданий и сооружений может быть опасна для окружающих, невыгодна финансово или попросту невозможна. Старые конструкции нуждаются в своевременном и безопасном демонтаже, но в условиях густо застроенных городов не всегда возможно осуществлять разборку зданий при помощи спецтехники. Компания «ЛегионСтрой» демонтирует объекты по всей территории Санкт-Петербурга и области. Наши специалисты проводят частичные и полные демонтажные работы любой сложности: вручную, с использованием методов промышленного альпинизма или при помощи габаритной спецтехники.

Специфика демонтажных работ

В зависимости от поставленной задачи мы используем разные методы разрушения конструкций. Компания «ЛегионСтрой» выполняет:

полный строительный демонтаж зданий с использованием гидравлических молотов, гидроножниц, вибропогружателей, ямобуров и экскаваторов;

частичный демонтаж строений при помощи отбойных молотков, перфораторов, газорезок и алмазных резаков;

полный снос высотных сооружений при помощи передвижных тележек и такелажного оборудования.

Частичный демонтаж – это наиболее экономичный вариант разрушения морально устаревших, но безопасных конструкций. При частичном разборе здания мы сохраняем фундамент и несущие элементы, что позволяет вам сэкономить на строительстве нового объекта. Однако для подобной ювелирной работы мы используем только ручной инструмент, поэтому строительный демонтаж с сохранением элементов конструкции возможен исключительно для зданий, высота которых не превышает 4-х этажей.

Мы используем габаритную спецтехнику для полного демонтажа таких сооружений, как резервуары нефтепродуктов, бойлерные, кирпичные дымовые трубы, опоры ЛЭП, свайные и бетонные фундаменты. При разрушении таких конструкций важно организовать беспрепятственный подъезд техники к объекту. Если это невозможно, то мы демонтируем объекты вручную, однако цены на такие услуги несколько выше. Стоимость демонтажных работ определяется такими факторами, как местоположение объекта, плотность застройки, размеры и высота разрушаемой конструкции. Свяжитесь с нашим консультантом, чтобы узнать, сколько стоит демонтаж вашего объекта.

В зависимости от сложности работ время от звонка менеджеру до приема очищенного объекта занимает от 2 суток до 1-2 месяцев, так как во многих случаях нам необходимо получить разрешение на демонтаж объекта от соответствующих административных органов.

Цены на демонтажные работы Вид работ Цена за ед. изм., руб. Ед. изм. Демонтаж при помощи экскаватора 100 м3 Демонтаж при помощи гидромолота 3000 м3 Демонтаж с использованием гидроклина 8000 м3 Демонтаж с использованием мини-роботов 6000 м3 Ручная разборка металлоконструкций 8000 м3 Демонтаж металлических конструкций, ангаров, ферм 4000 м3 Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя 200 м3 Вывоз мусора 390 м3 Цены на демонтаж строений Вид работ Цена за ед. изм., руб. Ед. изм. Ручная разборка зданий и бетона 8000 м3 Стоимость демонтажа зданий 350 м3 Демонтаж кирпичной кладки/дома 250 м3 Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя 200 м3 Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2 кирпича) 200 м2 Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1кирпич) 250 м2 Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (свыше 1 кирпича) 600 м3 Цены на услуги демонтажа и сноса промышленных сооружений Вид работ Цена за ед. изм., руб. Ед. изм. Ручная разборка зданий и бетона 8000 м3 Демонтаж асфальта и пористого бетона 90 м3 Демонтаж железобетона 400 м3 Разборка каркасных перегородок: щитовых и деревянных/засыпных/оштукатуренных 100 м2 Демонтаж перегородок из ацеита на дерев. каркасе 158 м2 Демонтаж перегородок из ацеита на металл. каркасе 180 м2 Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой 48 м2 Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя 58 м2 Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм 216 м2 Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм 433 м2 Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) 159 м2 Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) 318 м2 Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. 336 м2 Демонтаж бетонных полов (до 100 мм.) армиров. 673 м2 Демонтаж фундамента 1900 м3

Демонтажные работы любой сложности

Компания «ЛегионСтрой» быстро и безопасно демонтирует любые объекты на территории Санкт-Петербурга. За время работы мы:

полностью освоили способы демонтажа любой сложности;

в совершенстве овладели методами промышленного альпинизма и технологиями использования габаритной техники;

сформировали парк специальной техники и автотранспорта;

оснастили рабочих собственным ручным инструментом и такелажным оборудованием для демонтажа высотных сооружений;

набрали в штат специалистов с допуском к проведению опасных работ;

организовали пункты покупки и продажи металлолома, битого кирпича и бетона;

наладили процесс переработки демонтажного мусора на вторсырье;

установили выгодные цены на все услуги.

Свяжитесь с нашим консультантом для получения более подробной информации. Ваш звонок – это первый шаг на пути к сотрудничеству с «ЛегионСтрой».

Демонтаж зданий

и сооружений от 130 руб. м3