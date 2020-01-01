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8 (812) 740 67 33

zakaz@legionstroyspb.ru

Режим работы: 24 часа

Ваш город:
Санкт-Петербург

Полный и частичный демонтаж зданий   и сооружений

Услуги по полному
и частичному демонтажу:

Демонтаж металлоконструкций Демонтаж дымовых кирпичных труб Демонтаж деревянных домов Демонтаж промышленных сооружений Демонтаж оборудования и станков Демонтаж бетонных фундаментов
Кто мы такие:
  • Мы - простые ребята с профессиональными навыками;
  • У нас за плечами 10 лет успешной продуктивной работы;
  • За этот период времени мы приобрели весь спектр оборудования и техники;
  • И, самое главное, богатый опыт по различному демонтажу;
  • Уверенность, ответственность, понимание своего дела - это про нас;
  • Всегда готовы взяться за невозможное в любой точке РФ;
  • И мы реально гибкие по ценам.
Наша техника

Мини-экскаваторы

Гусеничные экскаваторы

Колесные экскаваторы

Погрузчики

Демонтажные роботы

Почему выбирают Нас:

ЛегионСтрой – компания, к которой обращаются снова и рекомендуют друзьям

  • Выезд бесплатный;
  • Лояльные цены;
  • Мы действительно делаем;
  • У нас нет адекватных конкурентов;
  • ТБО отработано;
  • Самое главное - мы приносим удачу!

Порядок работы

Мы быстро и аккуратно проведем демонтаж любой сложности. После разговора с нами:

  • Выезд на объект;
  • Подготовка коммерческого предложения;
  • Подписание договора;
  • Определение варианта оплаты;
  • Огораживание объекта;
  • Начало работ по демонтажу;
  • Вынос строительного мусора;
  • Уборка и чистка территории после демонтажа и выравнивание участка;
  • Сдача объекта.

И море позитивных эмоций!!





Быстрый просчет объекта

Хотите узнать сколько будет стоить демонтаж? Тогда присылайте Ваше фото и мы свяжемся с Вами сегодня

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Примеры наших работ
Демонтаж 2 зданий. СПб, Косая линия, д.24 (Балтийский завод) Демонтаж ангара с сохранением бетонной плиты: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.19 Демонтаж деревянного дома

Демонтаж любых объектов
качественно, срочно, безопасно

Время делает свое дело, и эксплуатация ветхих, поврежденных и морально устаревших зданий и сооружений может быть опасна для окружающих, невыгодна финансово или попросту невозможна. Старые конструкции нуждаются в своевременном и безопасном демонтаже, но в условиях густо застроенных городов не всегда возможно осуществлять разборку зданий при помощи спецтехники. Компания «ЛегионСтрой» демонтирует объекты по всей территории Санкт-Петербурга и области. Наши специалисты проводят частичные и полные демонтажные работы любой сложности: вручную, с использованием методов промышленного альпинизма или при помощи габаритной спецтехники.

Специфика демонтажных работ

В зависимости от поставленной задачи мы используем разные методы разрушения конструкций. Компания «ЛегионСтрой» выполняет:

  • полный строительный демонтаж зданий с использованием гидравлических молотов, гидроножниц, вибропогружателей, ямобуров и экскаваторов;
  • частичный демонтаж строений при помощи отбойных молотков, перфораторов, газорезок и алмазных резаков;
  • полный снос высотных сооружений при помощи передвижных тележек и такелажного оборудования.

Частичный демонтаж – это наиболее экономичный вариант разрушения морально устаревших, но безопасных конструкций. При частичном разборе здания мы сохраняем фундамент и несущие элементы, что позволяет вам сэкономить на строительстве нового объекта. Однако для подобной ювелирной работы мы используем только ручной инструмент, поэтому строительный демонтаж с сохранением элементов конструкции возможен исключительно для зданий, высота которых не превышает 4-х этажей.

Мы используем габаритную спецтехнику для полного демонтажа таких сооружений, как резервуары нефтепродуктов, бойлерные, кирпичные дымовые трубы, опоры ЛЭП, свайные и бетонные фундаменты. При разрушении таких конструкций важно организовать беспрепятственный подъезд техники к объекту. Если это невозможно, то мы демонтируем объекты вручную, однако цены на такие услуги несколько выше. Стоимость демонтажных работ определяется такими факторами, как местоположение объекта, плотность застройки, размеры и высота разрушаемой конструкции. Свяжитесь с нашим консультантом, чтобы узнать, сколько стоит демонтаж вашего объекта.

В зависимости от сложности работ время от звонка менеджеру до приема очищенного объекта занимает от 2 суток до 1-2 месяцев, так как во многих случаях нам необходимо получить разрешение на демонтаж объекта от соответствующих административных органов.

Цены на демонтажные работы

Вид работ Цена за ед. изм., руб. Ед. изм.
Демонтаж при помощи экскаватора 100 м3
Демонтаж при помощи гидромолота 3000 м3
Демонтаж с использованием гидроклина 8000 м3
Демонтаж с использованием мини-роботов 6000 м3
Ручная разборка металлоконструкций 8000 м3
Демонтаж металлических конструкций, ангаров, ферм 4000 м3
Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя 200 м3
Вывоз мусора 390 м3

Цены на демонтаж строений

Вид работ Цена за ед. изм., руб. Ед. изм.
Ручная разборка зданий и бетона 8000 м3
Стоимость демонтажа зданий 350 м3
Демонтаж кирпичной кладки/дома 250 м3
Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя 200 м3
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2 кирпича) 200 м2
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1кирпич) 250 м2
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (свыше 1 кирпича) 600 м3

Цены на услуги демонтажа и сноса промышленных сооружений

Вид работ Цена за ед. изм., руб. Ед. изм.
Ручная разборка зданий и бетона 8000 м3
Демонтаж асфальта и пористого бетона 90 м3
Демонтаж железобетона 400 м3
Разборка каркасных перегородок: щитовых и деревянных/засыпных/оштукатуренных 100 м2
Демонтаж перегородок из ацеита на дерев. каркасе 158 м2
Демонтаж перегородок из ацеита на металл. каркасе 180 м2
Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой 48 м2
Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя 58 м2
Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм 216 м2
Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм 433 м2
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) 159 м2
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) 318 м2
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. 336 м2
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм.) армиров. 673 м2
Демонтаж фундамента 1900 м3

Демонтажные работы любой сложности

Компания «ЛегионСтрой» быстро и безопасно демонтирует любые объекты на территории Санкт-Петербурга. За время работы мы:

  • полностью освоили способы демонтажа любой сложности;
  • в совершенстве овладели методами промышленного альпинизма и технологиями использования габаритной техники;
  • сформировали парк специальной техники и автотранспорта;
  • оснастили рабочих собственным ручным инструментом и такелажным оборудованием для демонтажа высотных сооружений;
  • набрали в штат специалистов с допуском к проведению опасных работ;
  • организовали пункты покупки и продажи металлолома, битого кирпича и бетона;
  • наладили процесс переработки демонтажного мусора на вторсырье;
  • установили выгодные цены на все услуги.

Свяжитесь с нашим консультантом для получения более подробной информации. Ваш звонок – это первый шаг на пути к сотрудничеству с «ЛегионСтрой».

Также осуществляем прием и продажу вторсырья:
Прием металлолома (от 500 кг) Прием отходов ПНД труб (от 50 кг) Прием / продажа боя бетона и кирпича (от 100 кубов)

Демонтаж зданий
и сооружений от 130 руб. м3




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