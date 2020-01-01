Полный и частичный демонтаж зданий   и сооружений

Демонтаж любых объектов
качественно, срочно, безопасно
Время делает свое дело, и эксплуатация ветхих, поврежденных и морально устаревших зданий и сооружений может быть опасна для окружающих, невыгодна финансово или попросту невозможна. Старые конструкции нуждаются в своевременном и безопасном демонтаже, но в условиях густо застроенных городов не всегда возможно осуществлять разборку зданий при помощи спецтехники. Компания «ЛегионСтрой» демонтирует объекты по всей территории Санкт-Петербурга и области. Наши специалисты проводят частичные и полные демонтажные работы любой сложности: вручную, с использованием методов промышленного альпинизма или при помощи габаритной спецтехники.
Специфика демонтажных работ
В зависимости от поставленной задачи мы используем разные методы разрушения конструкций. Компания «ЛегионСтрой» выполняет:
- полный строительный демонтаж зданий с использованием гидравлических молотов, гидроножниц, вибропогружателей, ямобуров и экскаваторов;
- частичный демонтаж строений при помощи отбойных молотков, перфораторов, газорезок и алмазных резаков;
- полный снос высотных сооружений при помощи передвижных тележек и такелажного оборудования.
Частичный демонтаж – это наиболее экономичный вариант разрушения морально устаревших, но безопасных конструкций. При частичном разборе здания мы сохраняем фундамент и несущие элементы, что позволяет вам сэкономить на строительстве нового объекта. Однако для подобной ювелирной работы мы используем только ручной инструмент, поэтому строительный демонтаж с сохранением элементов конструкции возможен исключительно для зданий, высота которых не превышает 4-х этажей.
Мы используем габаритную спецтехнику для полного демонтажа таких сооружений, как резервуары нефтепродуктов, бойлерные, кирпичные дымовые трубы, опоры ЛЭП, свайные и бетонные фундаменты. При разрушении таких конструкций важно организовать беспрепятственный подъезд техники к объекту. Если это невозможно, то мы демонтируем объекты вручную, однако цены на такие услуги несколько выше. Стоимость демонтажных работ определяется такими факторами, как местоположение объекта, плотность застройки, размеры и высота разрушаемой конструкции. Свяжитесь с нашим консультантом, чтобы узнать, сколько стоит демонтаж вашего объекта.
В зависимости от сложности работ время от звонка менеджеру до приема очищенного объекта занимает от 2 суток до 1-2 месяцев, так как во многих случаях нам необходимо получить разрешение на демонтаж объекта от соответствующих административных органов.
Цены на демонтажные работы
|Вид работ
|Цена за ед. изм., руб.
|Ед. изм.
|Демонтаж при помощи экскаватора
|100
|м3
|Демонтаж при помощи гидромолота
|3000
|м3
|Демонтаж с использованием гидроклина
|8000
|м3
|Демонтаж с использованием мини-роботов
|6000
|м3
|Ручная разборка металлоконструкций
|8000
|м3
|Демонтаж металлических конструкций, ангаров, ферм
|4000
|м3
|Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя
|200
|м3
|Вывоз мусора
|390
|м3
Цены на демонтаж строений
|Вид работ
|Цена за ед. изм., руб.
|Ед. изм.
|Ручная разборка зданий и бетона
|8000
|м3
|Стоимость демонтажа зданий
|350
|м3
|Демонтаж кирпичной кладки/дома
|250
|м3
|Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя
|200
|м3
|Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2 кирпича)
|200
|м2
|Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1кирпич)
|250
|м2
|Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (свыше 1 кирпича)
|600
|м3
Цены на услуги демонтажа и сноса промышленных сооружений
|Вид работ
|Цена за ед. изм., руб.
|Ед. изм.
|Ручная разборка зданий и бетона
|8000
|м3
|Демонтаж асфальта и пористого бетона
|90
|м3
|Демонтаж железобетона
|400
|м3
|Разборка каркасных перегородок: щитовых и деревянных/засыпных/оштукатуренных
|100
|м2
|Демонтаж перегородок из ацеита на дерев. каркасе
|158
|м2
|Демонтаж перегородок из ацеита на металл. каркасе
|180
|м2
|Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой
|48
|м2
|Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя
|58
|м2
|Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм
|216
|м2
|Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм
|433
|м2
|Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм)
|159
|м2
|Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм)
|318
|м2
|Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров.
|336
|м2
|Демонтаж бетонных полов (до 100 мм.) армиров.
|673
|м2
|Демонтаж фундамента
|1900
|м3
Демонтажные работы любой сложности
Компания «ЛегионСтрой» быстро и безопасно демонтирует любые объекты на территории Санкт-Петербурга. За время работы мы:
- полностью освоили способы демонтажа любой сложности;
- в совершенстве овладели методами промышленного альпинизма и технологиями использования габаритной техники;
- сформировали парк специальной техники и автотранспорта;
- оснастили рабочих собственным ручным инструментом и такелажным оборудованием для демонтажа высотных сооружений;
- набрали в штат специалистов с допуском к проведению опасных работ;
- организовали пункты покупки и продажи металлолома, битого кирпича и бетона;
- наладили процесс переработки демонтажного мусора на вторсырье;
- установили выгодные цены на все услуги.
Свяжитесь с нашим консультантом для получения более подробной информации. Ваш звонок – это первый шаг на пути к сотрудничеству с «ЛегионСтрой».
Также осуществляем прием и продажу вторсырья:
Демонтаж зданий
и сооружений от 130 руб. м3